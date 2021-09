Vutistaari isa suri kõigest mõned minutid pärast poja avaväravat

«Viimased paar nädalat on olnud minu jaoks elu karmimad. Mu isa on väga haige ning tema jaoks puudus ka ravi. Õnneks olen saanud väga palju toetust oma kihlatult, perekonnalt ja sõpradelt.

Mõned minutid pärast mu esimest Meistrite liiga väravat, heitis mu isa rahulikult hinge. Mu ema ja vend oli sel hetkel tema kõrval. Võib-olla oligi see nii planeeritud: ta oli minu üle uhke ning tahtis alati mind mängimas näha. Tean, et sa oled alati minuga. Sa jääd igaveseks minu südamesse ning see värav oligi mõeldud sinule,» kirjutas Aké päev hiljem ühismeediasse.