Depressiooniga võidelnud olümpiatšempion: olümpia nägemine toob kõik taas meelde, nii hea kui ka halva

Paljud sportlased on rääkinud nendest vaimse tervise väljakutsetest, millega neil tuleb oma üleminekuperioodil [tavaellu] hakkama saada. Minu jaoks oli see üleminek paganama raske... õigemini, siiamaani on. Pärast ujumist tundsin ennast lihtsalt eksinuna. Olin depressioonis ning mõtlesingi, et olingi 24-aastaselt oma elu kõrgpunktis. Kõik edasine tundus aga tavaline ning mitte-eriline.

Selleks, et mul üldse õnnestuks edasi minna, tuli mul lasta lahti enda spordi-minast ning hakata nägema ennast kellegi teise kui ujujana. See tõi omakorda esile lademeis ebakindlusi, mida mul oli õnnestunud sinnamaani alla suruda ning peita olümpiavõtja tiitli fassaadi taha.



Aga ausalt, olles kogu selle «töö» ära teinud, võin rahumeeli öelda, et olen taas õnnelik. Ma armastan enda elu ja minu ümber olevaid inimesi. Kuid olümpiat vaadates meenus mulle see inimene, kes olin siis, ning raske on eirata seda kurbust, et see osa minust on kadunud ega tule kunagi tagasi. Selleks siis ka need pisarad siin videos,» kirjutas Rice.