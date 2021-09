Martin Järveoja pole uue ralliauto ohutusega rahul

Uute autodega hakkab uuest aastast kehtima ka mitu erinevat reeglit ning kuigi lõviosa neist puudutab uut hübriidajamit, toimuvad muudatused ka teistes valdkondades. Nõnda tuleb kasutusele ka uus ja tugevam turvapuur, mis peaks rallimehi rohkem kaitsma, kuid Järveoja sõnul päris nii pole.

«Kaardilugejana pole ma rahul uue istme asukohaga,» sõnas ta usutluses DirtFishile. «Meie võitlus selle nimel, et seda parandada, jätkub, sest praegu... ma pole kõige pikem kutt, kuid mõnede pikemate jaoks saab see olema tõeliselt raske.»

«Pärast nii umbes kolme [testi]ringi ei tundnud ma enam oma jalgu, kuna olen autosse lihtsalt nii kokku pressitud. Ma pole kindel, et see on turvaline,» lausus ta.

M-Spordi kaardilugejast testisõitja Stuart Loudon oskab meie mehega samastuda. «Istme asukoht on [võrreldes praegusega] täiesti teine. Olen selles autos praeguseks istunud juba üle kuue kuu, kuid mäletan, et esimesel päeval pärast sisse istumist mõtlesin omakeskis: «Issand jumal, see pole võimalik». See oli nii võõras võrreldes sellega, millega oleme harjunud,» lausus ta.

Briti sõnul on uue masina iste tunduvalt eespool ja kõrgemalt. «Olen rääkinud sellest ka Scotiga (Elfyn Evansi kaardilugeja Scott Martin - toim), kes polnud samuti alguses väga vaimustunud. Alguses sa tõesti arvad nii, kuid aja jooksul siiski harjud,» jätkas Loudon.

Kõrgemal istekohal on tema sõnul nii plusse kui ka miinuseid. «Karmidel kruusateedel ei tunne sa enam nii palju põrutusi, mis on ilmselgelt hea. Kuid halvima stsenaariumi korral, kui sa teed suure avarii, siis oled katusele tunduvalt lähemal,» jätkas kaardilugeja.

Stuart Loudon on tänavu legendi lugenud ka Gus Greensmithile. FOTO: ANDREAS SOLARO/AFP/Scanpix

Lisaks kirjutas 188-sentimeetrine legendimeister alla Järveoja pikkusejutule. «Kui me teeme testipäevi, siis on võimalik pärast paari ringi autost välja tulla ja jalgu sirutada. Aga rallidel tuleb sul vahepeal teha 100 km pikkuseid ülesõite, millele järgneb kaks või kolm 30 km pikkust katset ning siis tagasi sõita. Ehk sa oled autos tunduvalt kauem,» selgitas ta. «Praegustes autodes on sul vähemalt mingigi venitusruum jalgadele, kuid uutes autodes pole seda küll võimalik teha.»

Rahvusvahelise autoliidu (FIA) tehniline direktor Xavier Mestelan Pinon kostis DirtFishile, et nad võtavad kaardilugejate juttu arvesse ning kinnitas, et ühtegi reeglit – eriti mis puudutab auto kõrgust ja laiust – veel kivisse raiutud pole. «Me teeme selles küsimuses meeskondadega koostööd,» lausus ta.

«See on väga oluline teema turvalisuse seisukohast. Me mängime kindlasti veel kõrgusega. Uusi reegleid luues oleme väga ambitsioonikad [et turvaprotokolle järgida], kuid lisaks tuleb meil tiimidega koostööd teha. Selles küsimuses käib praegu peenhäälestamine,» jätkas Pinon, lisades, et nende põhiline esmärk on hoida rallimehi võimalikult eemal nii laest, põrandast kui ka külgedelt.

«Mõnikord, kui iste on liiga madalal – teile kindlasti meenub Marcus Grönholmi kaardilugeja [Timo Rautiainen, kes vigastas ennast 2004. aasta Türgi rallil, kui terasvarras läbi põranda ja istme tungis] – ongi see põhjus, miks meil tuleb asju sättida veendumaks, et ekipaažil on mugav ning neil on turvaline,» sõnas ta.

«Turvalisusega ei saa kunagi üle võlli minna – seda tuleb kogu aeg parandada ja seda me ka teeme,» lausus Pinon lõpetuseks.