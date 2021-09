Williamsi boss Verstappeni ja Hamiltoni avariist: see oli kirss tordi peal

FOTO: nordphoto GmbH / Bratic via www.imago-images.de/Scanpix

«Minu jaoks oli tegu tavalise võistlusolukorraga,» vahendab portaal GrandPrix Capito sõnu. «Meil on võimalik seda olukorda vaadata kümneid kordi, aegluubis ja kõikide võimalike nurkade alt, jättes video iga tuhandiku peal seisma, et erinevaid nüansse analüüsida. Aga tuleb mõista, et nemad pidid tegema liikuvas autos otsuse sekundi murdosaga,» seletas Williamsi pealik, miks tema arvates Verstappen karistust ei väärinud.