Vetsupausidega trikitamine võib tennises jääda peagi ajalukku

Tänavu on tipptennises tõusnud päevakorda vetsupauside pikale venimine. Näiteks kreeklane Stefanos Tsitsipas on saanud korduvalt kriitikat, sest on teinud pikki vetsupause, kus väidetavalt isegi on vestelnud salaja treeneriga. Nüüd soovitakse see välja juurida.

«Vetsu- ja meditsiinipause muudetakse. Loodetavasti on järgmise aasta jaanuariks nende osas meil rangemad ja selgemad reeglid. Need on tõusnud suureks probleemiks. See on pikka aega meile muret valmistanud ja me proovime seda muuta,» rääkis ATP allikas Reutersile.