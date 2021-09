Thierry Neuville võtab Kataloonia ralli eel kasutusele trumpkaardi

MM-sarjas sõitjate arvestuses kolmandat kohta hoidev Neuville on küll tiitliheitluse osas valget lippu lehvitanud, kuid soovib hooaja tugevalt lõpetada. Seetõttu otsustas ta võtta osa Ral.li de La Llana nimelisest võistlusest, mis võib osutuda tema trumpkaardiks, vahendab Rallit.fi.

Nimelt on 101,79 kilomeetrine ralli sarnane Kataloonia rallile, mis sõidetakse oktoobri keskel. Lisaks sellele saab ta ka korrapärase rallieelse testi, mis võibki talle kohalike olude osas anda paljude sõitjate ees eelise.

Hyundai on tiimipealiku Andrea Adamo all olnud kohalikel rallidel aktiivne ja WRC-autodega on väiksemaid võistluseid väisatud ka näiteks Eestis.