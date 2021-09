Euroopa meistrid Torn ja Pannas tulevad Viru rallile R5-autoga

Ken Torn: «Olen väga tänulik inimestele kes selle võimaluse meile andsid. Kindlasti on R5 autoga sõitmine põnev väljakutse ja soov seda kasutada targalt ning kätte saada kõik plaanitud kilomeetrid. Test läks okeilt ja mingi arusaam küll tekkis, kuid kindlasti tahab see auto veel tublisti harjumist. Auto ise on äge ja küll temaga kiiresti sõita saab, kui sõbraks saada.»

Kauri Pannas: «Minu ootusärevus on suur. Usun, et sama tunne on Kenil, kes üle pikaaja saab R5 ralliautoga taas startida. Minu arvates on ta seda võimalust igati väärt. Kui ma ei eksi, siis me pole Keniga koos üle aasta juba Eesti ralliradadel kihutanud, mis teeb ühtlasi selle stardi veel erilisemaks.