Praegu tiimis sõitev Antonio Giovinazzi, aga ka võimalikud debütandid, nagu vormel E meister Nyck de Vries, Ferrari noorsõitjad Callum Ilott ja Robert Švartsman ning Alpine juunioriprogrammi kuuluv Guanyu Zhou. Kõige tõenäolisem on, et meeskond otsustab hoida itaallast Giovinazzit, mis tähendaks, et järgmisel aastal ei pääseks vormelimaailma koorekihti ühtegi uut nime. Mis saab talendikatest sõitjatest, kes peavad veel ühe aasta oma võimalust ootama?

F1 bossidel on vastus varnast võtta. Neil on valminud plaan, mis suurendab tiimide noor- ja reservsõitjate rolli. Nimelt on alates järgmisest aastast tiimidel kohustus kasutada osal vabatreeningutel sõitjaid, kes ei ole meeskonna põhipiloodid. Revolutsioonilise reeglimuudatuse eesmärk on anda noorsõitjatele võimalus saada F1 autoga vajalikku sõidukogemust.