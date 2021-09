Spordi lühiuudised

Klubi teatas, et tegu on pikaajalise lepinguga, kuid kontrahti täpset pikkust ei avaldanud. 2018. aastal Arsenali siirdunud puuriluku senine leping klubiga saanuks läbi järgmisel suvel. Üheski ametlikus kohtumises eestlane veel Arsenali postide vahel seisnud pole, küll on ta kuulunud klubi varumeeste pingile kuues Euroopa liiga ning ühes Pre­mier League’i kohtumises. Jalgpallikoondise poolkaitsja Mattias Käit jätkab karjääri Norra valitseva meistri Bodö/Glimti ridades. 23-aastane endine Fulhami kasvandik mängis eelnevalt Sloveenia klubis Domžales, kuid septembri alguses otsustas ta pärast kahte hooaega klubist poolte kokkuleppel lahkuda. Glimt on 36 punktiga Norra meistrisarjas teine, juhib Molde. 30-vooruline kõrgliiga kestab 12. detsembrini.