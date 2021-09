Schumacher kartis, et Vettel võib karjääri lõpetada

Aston Martiniga järgmiseks hooajaks lepingut pikendanud Vettel on viimastel aastatel hakanud aktiivselt võitlme kliimamuutuste vastu ja on kritiseerinud ka F1-karuselli, et selles nende vastu võitlemisel piisavalt ei pingutata. Seetõttu kartis legendaarse Michael Schumacheri vend Ralf, et Vettel võibki karjäärile joone alla tõmmata.

«Ma olen õnnelik, et Vettel otsustas jääda, sest F1 ja Saksamaa jaoks on tähtis, et ta jääks. Oleks kahju, kui me kaotaksime sellise sõitja nagu Sebastian Vettel. Teame, et ta muretseb looduse pärast, mis on suurepärane, Ta toetab paljusid projekte ja ettevõtmisi ning seetõttu oli kahtlusi, kas ta jätkab,» vahendab PlanetF1 Schumacheri sõnu.