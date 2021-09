Kalev/Cramo parimaks korvikütiks kerkinud Lewis: olen liider, see on minu loomuses

27-aastane tagamees ei salanud, et kvalifikatsiooniturniir oli keeruline. «Kolm mängu järjest pärast rasket hooajaeelset perioodi. Hoidsime kokku ning taustajõud tegid suurepärast tööd, et aidata meil taastuda. Tahtsime seda võitu väga,» sõnas ta. «Õpime veel üksteist tundma, õpime koos mängima. Hooaeg tuleb pikk ja raske.»

Kas Lewis tundis tasavägise kohtumise ajal, et peab Kalev/Cramo oma õlule võtma ja vajadusel tassima? «Olen liider, see on minu loomuses,» ütles ameeriklane kindlal toonil.

Ehkki Lewis säras täna 24 silmaga, räägiti hooaja eel pigem, et tegemist on rünnakute dirigendiga, kelle fookus on söötude jagamisel. «Olen terve elu olnud punktiviskaja. Kui tulin Euroopasse, pidin rohkem oma sööduoskust näitama. See, et suudan mõlemat teha, on hea,» lausus kuus korvisöötu andnud korvpallur.