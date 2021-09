Kalev/Cramo peatreener Štelmahers: parem võita nii, kui olla hea võistkond ja kaotada

Cramo oli pidevalt tagaajaja rollis, haarates initsiatiivi neljandal veerandajal. «Võidu võti oli see, et me ei lasknud kordagi pead norgu ja võitlesime lõpuni. See polnud kerge mäng ega läinud meie soovide kohaselt. Viskasime vabadelt kohtadelt mööda.

Juventus on väga kogenud tiim. Palju lihtsam on mängida korve visates, aga kui seda ei juhtu, siis head võistkonnad mängivad kaitset. Me pole veel hea tiim, aga meil on head tulemused. Meil on veel palju tööd teha, et kaitses paremini mängida,» selgitas lätlane.

Štelmahers on rõõmus ka selle üle, et tal on võistkonnas mitu mängijat, kes suudavad vajadusel liidrirolli kanda. Täna olid nendeks 24 punkti visanud JeQuan Lewis ja 21 silmaga Juventust kostitanud Silas Melson. «Üks mäng on üks liider, teises mängus teine. See on kõige parem meeskond, sest nii ei saa vastased kaitsta vaid ühte mängijat. Kõik andsid täna oma panuse,» märkis treener.

Avapoolajal valmistas Kalev/Cramole palju tuska Patrick Miller, kes tõi 16 punkti. Mängu lõpuks oli jänkil koos 25 silma ning Štelmahersi sõnul muudeti poolajapausil Milleri vastu kaitsetaktikat. «Astusime kate-kattes mängus rohkem välja. Alguses läks kaitsja katte alt, pakkudes Millerile võimalusi visata ja eksida, sest kuigi ta on hea mängija, pole ta hea viskaja. Meie vangerdus toimis,» rõõmustas meie lõunanaaber.