Neid Venemaa sportlasi kontrollivad kohalikud dopingukütid kõige tihedamini

Kõige tihedamini on dopingukontroll testinud Andrei Leimani, kes on valitsev Venemaa meister maratonis. Vahemikus jaanuar – august on Leimanilt võetud üheksa dopinguproovi. Sotši vormel 1 ringrajal peetud maratonil jooksis 34-aastane venelane aja 2:12.53.