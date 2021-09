Kaks kuulsat Saksamaa autobrändi mõlgutavad F1-sarjaga liitumise mõtteid

Võimalik liitumine toimuks tõenäoliselt alles 2025. aastal, mil võetakse F1-sarjas kasutusele uued mootorid. Audi ja Porsche huvist karussellile hüpata on tänavu kirjutatud palju ning nad on korduvalt kohtunud nii praeguste tiimide kui ka vormel 1 bossidega.

Motorsport kirjutab, et viimasel kohtumisel andsid Audi ja Porsche esindajad mõista, et praegustel tiimidel on nende ees eelis. Nad soovivat, et kui nad loovad oma vormeliprogrammi, võivad nad arendustööle kulutada rohkem raha (sellest hooajast on võistkondadele seatud kululimiit – toim.) ja kasutada testimiseks rohkem aega.