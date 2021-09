Viimsi tõi korvialust domineerima ülikogenud lätlase

207 cm pikkune ja 34-aastane kogenud keskmängija, kes esimest korda tõmbas Läti koondise särgi selga juba 2008. aastal, pallib algaval hooajal Viimsi ridades. Zaķis on karjääri jooksul lisaks Läti tippklubidele, Ventspils ja Riia VEF, esindanud ka Sloveenia tippklubi Ljubljana Olimpijat. Eelmisel hooajal mängis Zakis Saksamaa liigas Rostocki särgis legendaarse Dirk Bauermanni käe all kogudes 14,2 minutiga 9,3 punkti (64% visketabavuse juures) ja 3,3 lauapalli.

«Valisin Viimsi, kuna tegemist on tugeva organisatsiooniga, kus on suurepärane treener ja mängijad. Ootan head hooaega, kus meil on tugev Viimsi kogukonna toetus ning võitleme igas mängus võidu eest,» oli Zaķis rõõmus Viimsiga liitumise üle.