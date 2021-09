Kristjan Ilves krooniti kahekordseks Norra meistriks

Esimesel võistluspäeval võisteldi supersprindis, kus kõige pealt sõideti sprindisõidud ja seejärel suunduti hüppemäele. Vabatehnika sprindis võttis võidu meie kahevõistleja Kristjan Ilves. Sõitude vahel kommenteeris Kristjan: «Rada on raske, külm on, libe on, aga muidu on äge!» Peale sprindivõistlust võttis Kristjan esimese poole kokku: «Päris hea! Tundus nagu jõudu oli ja keha täis ei jooksnud. Viimane ring oli ikka kõige raskem, kuid sain üleval eest minema.» Seejärel ootas sportlasi ees viis suusahüpet, mis Kristjani sõnul pidi asja huvitavaks tegema, sest jalad olid juba peale sprindivõistlust üsna rasked. Suusahüppemäel näitas Kristjan norrakatele täpselt, mis puust üks õige eestlane tehtud on. Suusahüppemäel näitas Kristjan 97 m pikkust hüpet ning selle hüppega võitis esimese võistluspäeva ja teenis välja endale Norra suvise meistritiitli! Teisel kohal Espen Dahlhaug Bjornstad ning kolmas Espen Andersen.