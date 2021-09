Poksilegend kandideerib oma riigi presidendiks

42-aastast Pacquiaod on nimetatud üheks läbiaegade parimaks poksijaks. Ta on ainus mees, kes on suutnud enda valdusesse saada kaheksa erineva kaaluklassi meistrivööd. Kuigi ta on Filipiinidel tuntud mees, siis küsitluste andmetel jääb ta tipp-poliitikute selja taha.

Mees on pandeemias vaevlevale riigile annetanud üle 200 miljoni USA dollari, kuid hiljem tuli välja, et jätkuvalt on selgusetu, mida valitsus on selle rahaga teinud. Pacquiao hinnangul on see vaid jäämäe veepealne osa riigis valitsevat korruptsioonist.