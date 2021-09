Eesti naissuusahüppaja olümpialootus sai hoogu juurde

Esimesel võistluspäeval hüppas Annemarii Bendi 70 m ning selle hüppega sai kirja 43,2 punkti ja 31. koha. See tähendas meie sportlasele, et finaalvooru ta edasi ei pääsenud. Teisel võistluspäeval avavoorus põrutas Annemarii Bendi 74 m ning sai kirja 60,7 punkti. Selle hüppega oli Annemarii peale esimest hüppevooru 30. kohal ning sai võimaluse hüpata ka finaalvoorus. Teises hüppevoorus lisas Annemarii hüppepikkust juurde ning maandus 75,5 m peal, mis andis talle juurde 64,5 punkti. Kokku teenis ta kahe hüppega 125,2 punkti ning kokkuvõtlikult 26. kohal. Võistlustel saadud punktid annavad Annemarile võimaluse võidelda olümpiale pääsu eest.

Annemarii võtab võistluse kokku: «Emotsioon on mega ja päris täpselt veel kohale ei jõuagi, et väga vajalikud punktid kätte sain! Samas peab tunnistama, et tegelikult eile põlesin natuke läbi, kuid täna suutsin jääda rahulikuks ja hüpped õnnestusid täpselt nii nagu pidid. Nüüd tuleb siit ainult edasi minna.» Edasi on Annemariid ees ootamas Eesti meistrivõistlused Tehvandi suusahüppemäele Otepääl oktoobris.