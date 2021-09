Messi tegi Pariisi publiku ees kauaoodatud debüüdi ja aitas PSG võiduni

Kohtumise esimesel poolajal kumbki meeskond edu ei suutnud haarata, kuid 54. minutil asusid seda juhtima külalised, kui Lyoni brasiillasest poolkaitsja Lucas Paqueta sahistas võrku.

PSG-l on Prantsusmaa kõrgliigas kuue mänguga kirjas kuus võitu ja tänu sellele ollakse kindlalt ka esikohal. Lyonil on kuue mängu järel koos üheksa punkti ja sellest piisab, et olla tabelis üheksandal real.