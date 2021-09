WRC promootori alla läinud EM-sari võib tiimidele põhjustada lisakulutusi

Nimelt on MM-sarja promootoril plaanis hakata osi etappe roteerima kahe sarja vahel. See peaks andma kindluse korraldajatele, kuid samas aitaks WRC-sarjas näha rohkem vaheldust.

Toyota tehniline direktor Tom Fowler avaldas tiimide jaoks ühe murekoha. «On tore, et EM-etapid võivad WRC-sse jõuda, kuid osadele asjadele pole selle puhul mõeldud. Kui on tulemas väga spetsiifiline EM-etapp, siis oleks eeliseks seal osalemine,» avaldas Fowler, kuidas uus plaan võib hakata meeskondade kuluridasid mõjutama.

«Kogusime Lapimaal infot uute Pirelli rehvide kohta, aga näiteks Ieperis loeb palju rohkem sõitja kogemus. Ja seda ei saa sõitjad üksteisele edasi anda. Kui saadame Elfyn Evansi, peame saatma ka Kalle Rovanperä ja kui saadame Kalle, siis peame saatma ka sõitja C. Kui me saadame sõitja C, peame saatma ka Takamoto Katsuta. Üks sõitja rehviinfot kogumas pole piisav. Kui meil on spetsiifilised rallid, siis võib meile võistluste jaoks minna palju rohkem eelarvet,» seletas Fowler.