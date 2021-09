Kontaveit ja Kanepi langesid maailma edetabelis

Esituhandesse mahuvad eestlannadest veel Elena Malõgina, kes langes ühe koha ja on nüüd 522. positsioonil ning Maileen Nuudi, kes loovutas kaks kohta ja on nüüd 943. kohal.

Maailma esinumbrina jätkab austraallanna Ashleigh Bartym kellele järgnevad Arina Sabalenka ja Karolina Pliškova. Esikümnes toimusid ka mõned muudatused. Barbora Krejcikova ja Iga Swiatek tõusid mõlemad kaks kohta ja on nüüd vastavalt viiendal ja kuuendal kohal. Sofia Kenin loovutas ühe koha ja on seitsmes ning kolm kohta loovutanud Naomi Osaka on nüüd kaheksas.