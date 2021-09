Eesti judotalent sai MK-etapil hõbeda

Imala lõpetas 2020. aasta Euroopa meistrivõistlused kehakaalus –100kg üheksanda kohaga. Tal ette näidata veel pronksmedal Roomas toimunud Euroopa karikaetapilt. Varem Šveitsit esindanud Imala on ka mitmekordne Šveitsi meister judos.

Judo on iidne Jaapani võistluskunst ning praegu on judo maailma levinuim kahevõitlusala, mida harrastab ligi 30 miljonit inimest. Eestis tegutseb hetkel 40 judoklubi ning judot harrastab regulaarselt umbes 6000 inimest vanuses 2–70 aastat. Alates 1964. aastast kuulub judo olümpiamängude programmi. Eesti judokatest on olümpial medalid võitnud Indrek Pertelson ja Aleksei Budõlin.