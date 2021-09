Ajalooliselt halva hooaja algusega Juventus on kukkunud väljalangemistsooni

Viimaste aastate Itaalia jalgpalli valitseja on kõrgliigas Serie A-s teeninud esimese nelja mänguga vaid kaks punkti ja hoiab hetkel 18. kohta. Võidurõõmu pole Juventuse jalgpallurid koduliigas veel tundnud.

Statistikaportaal Opta toob välja, et viimati tegi Juventus nii halva alguse 1961/62 hooajal. See tähendab, et praegu on liigahooaja viimase 50 aasta kõige nigelam algus. Esimesest neljast mängust jäi Juventus liigas võiduta ka hooaegadel 1955/56 ja 1942/43.