MM-etapi korraldajad ajasid Adamo vihale: see on üks lollimaid asju, mida ma elus näinud olen

«Te kuulete esimest korda, et ma räägin Monte Carlost halvasti ja loodetavasti ka viimast korda. Reedel keskpäevase hoolduspausi puudumine on üks lollimaid asju, mida ma oma elus näinud olen ja see on tootjate, promootori ja FIA möödarääkimise tulemus. See on suur probleem,» tunnistas Hyundai tiimipealik Andrea Adamo Dirtfishile.