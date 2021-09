Kolm eestlast noppisid viis MM-tiitlit, sealhulgas ka kulla, mida pole eestlased varem võitnud

Esimese sõidu start õnnestus. Läbisin sõidu nii sujuvalt ja stabiilselt kui võimalik, et varustus kestaks ja saimegi sõiduvõidu. Teise stardi eel olime arvutanud punktid kokku ja teadsime, et kindlustada MM-tiitel pean olema Jungi ees ja teise sõidu esikolmikus. Start õnnestus ja tegin kõik, et tehnika kestaks lõpuni.

Kolmanda sõidu stardis tegin vea ja langesin kolmandale kohale. Proovisin kohe teises pöördes kohta parandada, aga sõitsin pöördepoi paigast ära ja teadsin, et selle järgneb karistus ning tulin rajalt maha. F-500 klass on just selle poolest põnev, et kõigis sõitudes esikolmiku kohad vahetuvad. Kahe hea sõiduga võitsin Cremona etapi kuuepunktilise eduga Havasi ees,» sõnas Aabrams.