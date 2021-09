Vipsil ei tasugi tänavu võita? F2-sarja reegel võib tiitli noppimise riskantseks teha

Põhjus on aga lihtsamast lihtsam: praeguste vormel 2 reeglite järgi pole võitjal lubatud järgmisel hooajal F2-sarjas kihutada. Ja kui F1-sarja uks ei avane, olekski Piastri probleemi ees, vahendab portaal The Race.

«Arvan, et teen head tööd ja olen andnud endale parima võimaluse F1-sarja jõudmiseks. Hooaeg on keskpaigas, seega võib palju muutuda, kuid vormel 1s on kõik üleminekud kas toimunud või just praegu toimumas,» rääkis Piastri.