Bottase uus leivaisa ootab, et soomlane oleks nende Alonso, Schumacher, Vettel või Hamilton

32-aastase soomlase tulevane boss Frédéric Vasseur ütles, et Bottas otsis Mercedesest lahkudes projekti, kus ta saaks täita liidrirolli. «Viimasel paaril aastal on Valtteri olnud F1-sarja üldarvestuses esikolmikus. Lisaks on ta alati tõestanud end Lewis Hamiltoni vastu, eriti kvalifikatsioonides,» kostis Alfa Romeo vormeliprogrammi pealik.