Putini ja Lukašenka lähedane sõber paneb rahvusvahelise jäähokiliidu presidendi ameti maha

Fasel on IIHFi juhtinud juba 1994. aastast ja valitud viiel korral ametisse tagasi. Samas on tema valitsusaeg olnud äärmiselt vastuoluline, sest tegu on Venemaa presidendi Vladimir Putini ja Valgevene diktaatori Aljaksandr Lukašenka suure sõbraga.