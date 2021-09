Räim on profikarjääri jooksul teeninud 16 etapivõitu, neist neli on tulnud käimasoleval hooajal. «Olen väga õnnelik, et saan liituda prokontinentaalmeeskonnaga. Minu jaoks on oluline taas samm ülespoole astuda,» ütles Räims meeskonna kodulehel ja lisas, et talle sobib Burgose võistlusgraafik, sest peamiselt osaletakse võistlustel Hispaanias ja Prantsusmaal.