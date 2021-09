Tartlased on viimasel kolmel aastal Eestis endale kahmanud kõik, mis võimalik. Ainsana jäi neil saamata 2020. aasta karikavõistluste kuldmedal, kuna seda koroona tõttu lihtsalt välja ei mängitud. Säärast ülevõimu on siinmail nähtud tegelikult ennegi, kuid taaralinlaste praeguse võidumarsi muudab muljet avaldavamaks fakt, et viis aastat tagasi neid Eesti hokikaardil ei eksisteerinud.