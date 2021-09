Rallimaalima üks suuremaid staare lõi käed Audiga

53-aastane ameeriklane on varem teinud koostööd Fordi ja Subaruga, kuid lõi nüüd käed Audiga, vahendab Dirtfish. Kusjuures koostöö on eksklusiivselt eletriautodega seotud.

«Audi on bränd, tänu millele mul tekkis mootorispordi vastu kirg. Ma olen väga tänulik, et saan seda peatükki alustada. Koos loome innovatiivseid projekte ja lükkame elektrilise mobiilsuse piire,» sõnas Block.

Ta rõhutas, et elektrimootorid on tulevik. «Minu jaoks on elektriautod samm terve tulevikuühiskonna jaoks ja näen neis midagi, mis saavad heitgaase vähendada ja muuta planeedi paremaks kohaks,» seletas ameeriklane, kuid tunnistas, et soovib siiski ka head jõudlust.