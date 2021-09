Üle 30 aasta tagasi väidetava enesetapu tõttu surnud jalgpallur hoopis mõrvati, kahtlusaluseks toonane tüdruksõber

Pea 32 aastat tagasi aset leidnud saatuslikul päeval arvati algselt, et Bergamini hüppas sõitva veoauto ette ja sooritas nii ensetapu. Nüüd kirjutab Corriere Della Sera, et juhtumi osas on uuesti avatud ja tema toonane tüdruksõber Isabella Interno läheb selle aasta 25. oktoobril kohtu ette.