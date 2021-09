USAs läks suure spordiareeni katus põlema, üks inimene viidi haiglasse

New Orleansi tuletõrje reageeris tulekahjule kiirelt ja vahetult enne ühte anti CBS Newsi andmetel juba teada, et tuli on kontrolli all. Tulekahju puhkes, kui töötajad pesid katust ja üks survepesuritest süttis põlema. Seda opereerinud mees sai kergemaid põletushaavu ja viidi haiglasse.