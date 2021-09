Suri kahekordne olümpiapronks Jüri Tamm

Pärast sportlaskarjääri lõppu on Tamm olnud tegus poliitikas. Ta on olnud Riigikogus ning kavatses kandideerida tänavu oktoobris toimuvatel kohalikel valimistel Keskerakonna nimekirjas Tallinna linnavolikogusse. Ta oli ka Euroopa Olümpiakomiteede Euroopa Liidu komisjoni esimees.

Tamme on autasustatud Hispaania teenetemärgiga Cruz de Oficial, Valgetähe IV klassi teenetemärgiga ning Eesti Olümpiakomitee (EOK) teenetemärgiga. Ta oli tegev ka Monaco prints Albert II fondi töös, mille eesmärk on kaitsta ookeane ja võidelda kliimamuutustega. Ta on olnud EOK asepresident ning Monaco Vürstiriigi aukonsul Eestis.