Neli väravat löönud suurepärane Sappinen vedas Flora kindla võiduni

Sappinen tõusis tänase nelja väravaga ka hooaja parimaks väravakütiks. Ründaja arvel on 18 tabamust, kuid vaid ühe värava kaugusel on tabeliliidri Tallinna FCI Levadia ründav poolkaitsja Zakaria Beglarišvili ja Paide Linnameeskonna kesktormaja Henri Anier.

Kümne võistkonna konkurentsis on Flora teine, kaotades Levadiale üheksa punktiga. Tõsi, valitseval meistril on kaks mängu varuks. Trans on 28 silmaga kuuendal kohal.