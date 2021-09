KK Viimsi sai Superkarikal veerandfinaali, Rakvere Tarvas pürgib sinna

Mängujuht Laane korraldas rünnakuid, jagas sööte nii korvi alla vabaks jooksnud kaaslasele kui ka korvi kohale, kust kõrgele kerkinud ründaja palli rõngasse vajutas. Kokku jäi tema kontosse 11 resultatiivset söötu. 18 punkti toonud Zakis näitas, miks ta on kuulunud Läti paremikku. Veideman sidus rünnakuid ja Lips lõi teravust. Ka 182 cm pikkune ühendriiklasest vahetusmees Devin Lee Harris leidis tänu väledusele ja osavusele häid lahendusi, tuues mängu suurima korvikütina 20 punkti. Teisel poolajal said rohkem mänguminuteid kõik KK Viimsi vahetusmehed. Avamäng Keilas oli lõppenud viimsilaste kasuks 103:62.

KK Viimsi peatreener Valdo Lips kommenteeris: «Ettevalmistuse periood on läinud suures plaanis korralikult. Osa mängijaid olid seotud 3x3 rahvusvahelistel tiitlivõistlustel osalenud koondistega, Laane ja Lips meestega ning Ron Laanemaa U17 vanuseklassi esindusega. Kõik teavad, et komplekteerimine lõppes alles möödunud nädalal. Ses mõttes on meeskonna ühine ettevalmistus olnud natuke lühike.»