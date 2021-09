Jüri Tammele vasaraheitmist tutvustanud Palginõmm: ta oli Eesti mees kõige paremas mõttes

«Andsin talle vasara pihku küllalt hilja, ta oli siis 14-aastane,» meenutas Palginõmm Postimehele antud intervjuus. «Asi oli selles, et ta oli kogukas, suur poiss ümarate vormidega ja tuli leida selline ala, mis sobiks. Talle meeldis palli ka taga ajada vaatamata suurele kogule, aga tal puudus agressiivsus, polnud kontaktimees, vaid individuaalalategija,» kirjeldas teenkekas kergejõustikutreener.

Tamme vasaraheiteni jõudmises mängis rolli ka fakt, et uus koolimaja koliti Kooli tänavalt Mai tänavale. Kui esimese polnud võimalik vasaraheitega tegeleda, siis teises küll. «Hakkasime heitma ja vasar on emotsionaalne spordiala. Alguses tuleb iga trenniga paar meetrit juurde ja see kohe innustas teda. Kuulitõukes saad järgmises trennis äkki mõne sentimeetri juurde,» seletas Palginõmm, miks Tammele vasaraheide meeldima hakkas.