Sebastien Ogier' taandumine tekitab Toyotas murepilvi

Jõuliselt kaheksanda MM-tiitli suunas liikuv Ogier lõpetab järgmisest aastast täiskohaga rallisõitja karjääri. Autospordiga jääb ta siiski seotuks, sest kavatseb jagada oma aega ralli ja kereautode kestvussõidu vahel. Varasemalt on öeldud, et tõenäoliselt sõidab Ogier järgmisel hooajal neljal-viiel WRC-etapil.

«Muidugi on see tiimi jaoks murettekitav, kui meeskonna võtmesõitja lahkub. Ma arvan, et sellise juhtumi puhul on lihtsam leppida faktiga, et ta lõpetab, mitte ei istu teise autosse või lahku palgatõusu pärast,» ütles Fowler DirtFishile.