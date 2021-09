Tõelistele viikingitele! Saaremaa rattavõistlusel tuleb sportlastel läbida päevaga üle 300 kilomeetri

Red Bull Tour of Vikingsi näol on sündinud võistlus, millesarnast maailmas varem nähtud ei ole. Koostöös jalgrattaklubiga Viiking korraldatav ühepäevane velotuur võtab eesmärgiks teha jalgratastel tiir peale kogu Saaremaale. Raja on ette valmistanud Räim, kes on valitsev Eesti meister maanteeratta grupisõidus ning sõidab ka ise saarlasena kaasa.