Lukaku kahtleb, kas põlvitamine on õige viis rassismi vastu võitlemiseks

«Peame arutama, kuidas saada rassismist lahti mitte ainult meeste, vaid ka naiste jalgpallis. Arvan, et on vajalik pidada koosolek või konverents, kus otsustatakse, kuidas mängijaid, perekondi ja lapsi jalgpalliakadeemiates kaitsta. Kui tahad midagi peatada, siis on see tegelikult võimalik. Mängijad võivad sotsiaalmeediat küll boikoteerida, kuid usun, et ka sotsiaalmeedia ettevõtted on suutelised leidma lahendust rassismi lõpetamiseks. Ma tõesti usun seda,» lisas Lukaku.