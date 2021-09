Simulandiks tembeldatud Hamilton: ma pole kunagi öelnud, et olen suremas

Seepeale ütles Helmut, et Mercedes ja Hamilton teevad teatrit ning tal oli keeruline uskuda, et Hamilton tõesti vigastada sai.

«Ma tegelikult ei kuula, mida need indiviidid räägivad,» vastas Hamilton konkurendi kriitikale. «No kuulge, see on tavaline, et kui auto sulle pähe maandub, tunned teatavat ebamugavust. Nagu olen ennegi öelnud, tundsin pärast võidusõitu valu ning lasin end kontrollida.»