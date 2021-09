Jüri Vips: meistritiitel pole enam realistlik eesmärk

«Arvan, et võitmine on praegu keeruline, kuid kolmandal kohal olev Rob ei ole liiga kaugel. Kui teeme mõned head sõidud, siis võime jätkuvalt veel kolmandaks tulla. Esimesed kaks on üsna selged, kuid ma ei taha ka öelda, et meistrivõistlused juba lõppenud oleksid,» jätkas ta.

«Mulle meeldib siin. See on üsna tore ringrada, millel on omajagu voolavust. Suures osas koosneb rada 90-kraadistest kurvidest, kuid need on erinevad 90-kraadised kurvid. See on huvitav rada. Ilm võib nädalavahetuse osas suurt rolli mängida, sest laupäevaks lubab vihma,» lausus ta.