Ronaldo poeg ei uskunud oma silmi: see ei ole Messi, ta on liiga lühike

«Olin koos temaga ja ütlesin: «Vaata, see on Messi.» Ta vastas mulle: «See ei ole Messi, ta on lühike»,» vahendas Dolores dialoogi lapselapsega, kes oli toona 7-aastane.

«Seejärel julgustas minu poeg talle lehvitama. Messi on väga hea inimene. Praeguseks on minu lapselaps juba pikem kui tema. See oli päris lõbus moment,» naeris Dolores. Olgu lisatud, et Messil on pikkust 169 sentimeetrit.