Londonis leiab aset «sajandi poksimatši» aseaine

Kui igal argipäeval on Eesti inimesed – ennekõike pensionärid – saanud ennast sättida «Kirgede tormi» lainele, siis sel nädalavahetusel ootab kõiki spordisõpru ees «Täiuslik torm». Just selline hellitusnimi on pandud raskekaalu tiitlimatšile, kus lähevad vastamisi Anthony Joshua ja Oleksandr Ussõk.