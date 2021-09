MMil pronksi teeninud Eesti noorrattur ei teadnud, et sprindib medali peale

«Teadsin, et see rada istub mulle päris hästi, aga olin ka suhteliselt kindel, et norrakas ja prantslane, kes siin vastavalt esimene ja teine olid, on väga tugevad ja nii ka oli. Nad sõitsid enne lõppu viiekesi minema, aga ees toimus kukkumine, mille läbi kolm venda saadi kätte ja nad jäid kahekesi ette. Ma siis seda muidugi ei teadnud ja tegin oma finišit, mis tuli päris hästi välja. Võitsin päris lihtsalt. Seda, et see sprint oli kolmanda koha peale kuulsin alles hiljem. Ma olen medali üle väga õnnelik,» vahendab Eesti Jalgratturite Liit värske medalimehe mõtteid.