Ühisliiga aupresident: Leedu klubidel kästi VTBst lahkuda ja mitte mängida vaenuliku riigiga

Kui enamiku ajast rääkis ta korvpallist, siis jutuajamise lõpus lõi temas taas välja poliitik. «Meil on väga kahju, et VTB Ühisliigast lahkusid Žalgiris ja kõik teised Leedu klubid,» meenutas Ivanov tervelt seitsme aasta tagust aega.

«Leedu on korvpalliriik. Olümpiamängudelt eemalejäämine oli neile palju suurem tragöödia kui meile. Leedus on korvpall spordiala number üks, jalgpall ei saa lähedalegi. Neil on tugevad klubid, neil töötatakse suurepäraselt noorte mängijatega. NBAs ja tugevates Euroopa liigades mängivad kümned leedulased.