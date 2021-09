Järjekordse võidu teeninud Kanepi liigub kindlalt Eesti rekordi uuendamise suunas

Eestlanna tegi võidumängus küll kuus topeltviga vastase kahe vastu, kuid samamoodi oli Kanepi kasuks servinäitajad. Ta lõi viis ässa (vs. Navarro 1), lõi väljakule 58 protsenti esimesest servist (vs. Navarro 50) ning võitis nendest 71 protsenti (vs. Navarro 61).