Abikaasaga kokkuleppele jõudnud Allar Raja jätkab tippspordis

«Kuulsin, et Raja lõpetab äkki ära. Tõnu vist ka. Sõidame järgmisel aastal Jüri-Mikuga kahest? Võib-olla sõidan ühest. Järgmise olümpiani jääb kolm aastat, kahe pärast toimub juba kvalifikatsioon. Pole nagu palju jäänud,» sõnas paatkonna eessõudja Taimsoo Tokyo sõudekanali ääres.

«Aga võib-olla peab vaatama, mida elu veel pakub. Peab asjad rahulikult läbi mõtlema. Vanus on ka juba selline, et finantspool mängib rolli. Kui tulemusi pakkuda ei suuda, siis... Palka ju eriti ei maksta. Jätkamine on fifty-sixty,» jätkas viljandlane, kes on praeguseks pigem uueks hooajaks ikkagi sõrme andnud.

12 tiitlivõistluse medaliomanik Raja lausus: «Arvan, et siin on vaja rahulikult mõelda. Igaüks seedib, mis toimus, mis tal sees on, millised on tema soovid ja võimalused. Ühtegi lõplikku otsust ma täna ei ütle.» / ... / «Meil olid väga ägedad kaks aastat, suutsime end tuua väga heale stabiilsele kõrgele tasemele. Seda on lihtne ära visata, teisest küljest on päris raske hoida, eelkõige vaimselt. Kõik need pikad aastad tippsportlase rollis tähendab, et pereelu ja isiklik elu kannatavad. Seda on juba väga palju olnud. Vaatan rahulikult.»

Nüüd, ligemale kaks kuud hiljem on aga kindel, et 38-aastane pärnakas võtab aerud pihku ka tuleval hooajal. «Mul on väike soov aastake veel teha ja mis tal (septembrist täiskohaga tööle läinud abikaasal Kerstinil - toim.) saab selle vastu olla, kui asjad klapivad,» lausus uue rollijaotusega leppinud Raja Õhtulehele.

Kvarteti vanim liige Endrekson teatas juba Tokyos, et sõuab ikka edasi, lihtsalt mitte olümpial. «Oma lõbuks tuleb ikka teha, ega paugupealt saa ära lõpetada. Aga see oli kindlasti minu viimane olümpia. Viis olümpiat, viis suurt finaali – pole paha,» lausus ta Jaapanis.