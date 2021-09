Kontaveit kohtub Ostravas publiku lemmikuga: mina saan endast parima anda, lähen igal juhul võitlema

«Üldiselt mängisin korraliku mängu, kui esimese seti lõppu mitte vaadata,» ütles Kontaveit alustuseks pressikonverentsil Eesti ajakirjanikega. «Ma olin agressiivne, suutsin teda liikuma panna piisavalt ja tähtsates kohtades leidsin servi vahepeal üles. 15:30 enda servigeimides või sellistes rasketes hetkedes. Ma tõrjusin küllaltki hästi.»

Kohtumise kõige ärevam hetk oli avaseti lõpus, mida Kontaveit oli napi 20-minutilise mängu järel 5:1 juhtimas. Seejärel tuli lagunemine ning Bencic võttis kolm geimivõitu. Kontaveit oskas seda põhjendada «nagu keegi teine oleks väljakule astunud.»

Kokkuvõttes tunnistas ta, et kõige rohkem saigi nuriseda just selle esimese seti lõpuga. «Mul täiesti kadus fookus, kui tulid uued pallid, siis need läksid kuidagi lendu. Alles 5:4 peal võtsin uue reketi, sain tiba kontrolli tagasi. See oli selline kerge kukkumine, mida üldiselt võiks mitte olla,» arvas Kontaveit.

Kuigi Kontaveit oli Benciciga ametlikus kohtumises seni vastamisi läinud vaid korra läinud aastal Austraalia lahtistel, siis treeningplatsil oldi juba vanad tuttavad. Samas ei andnud see ilmselt kummalegi erilist eelist. «Neid trenne on erinevatel turniiridel ja katetel olnud, aga trenn on trenn ja võistlus on võistlus. Kui mul ei ole väga hea päev, siis oleks tulemus olnud teine. Tema ju oli minuga ka treeninud, seega võinuks tal ju olla ka eelis minu vastu,» pakkus eestlanna.

Aasta tagasi võitis Kontaveit nüüdset olümpiavõitjat 6:0, 6:1, kuid reedese võidu järel ei teinud ta ajaloolistest tagasivaadetest suurt numbrit. «See oli nii tükk aega tagasi. Mul oli siis Austraalias lihtsalt uskumatult hea päev. See on selline asi, mille peale ei tasu väga mõelda ja ebavajalikku pinget ei tasu peale panna.»

Laupäevase poolfinaali vastase Kvitovaga on Kontaveit erineva kattega väljakutel kohtunud korduvalt. Seis on 5:2 tšehhitari kasuks. Viimati mängiti märtsis Dohas, kus Kvitova võitis pea kaks tundi kestnud matši 6:3, 3:6, 6:2.

Kontaveit ootab järgmist kohtumist juba pikisilmi ning hea enesetunne tiivustab teda tegema suurepärast tulemust. «Publik on homme tema poolt, mis on ka loogiline. Ta on väga head mängu teinud, kindlasti tuleb keeruline mäng. Olen tema vastu päris palju mänginud.