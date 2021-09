Tartu Ülikooli alistas esiliiga meeskonna kahe mängu kokkuvõttes 130 punktiga

Tartu Ülikool Maks & Mooritsal polnud ka kodusaalis peetud kaheksandikfinaali korduskohtumises koolipoistest moodustatud järelkasvumeeskonnast jagu saamisega raskusi. Võit vormistati 122:48. Kahe kohtumise kokkuvõttes oli Emajõelinna korvpallurite ülekaal 130 punkti!

16 punkti, 5 korviga lõppenud söötu ja 3 vaheltlõiget kirja saanud Märt Rosenthal rääkis Paf Eesti – Läti korvpalliliiga neljapäevasel pressikonverentsil hooajaeelsest seisust: «Oleme päris heas vormis, sest oleme saanud palju koos trenni teha. Võib-olla ei tule veel mäng kogu aeg nii välja, nagu tahame, aga oleme mänginud suhteliselt hästi, mida tõestasime ka turniiril Itaalias.»

Itaalia turniiril saapamaa meistriliiga klubi Pesaro alistanud Tartu esindusmeeskond toetub kolmele välismaalasele. 31-aastane leedulane Adomas Drungilas (203 cm), 30-aastane lätlane Edmunds Elksnis (187) ja 23-aastane ameeriklane Emmanuel Wembi (205) moodustavad tänu kogemustele stabiilse alusmüüri, millele on intervjuudes osutanud peatreener Toomas Kandimaa. Möödunud hooajal Körfuknattleiksdeild Thor Thorli esindusega Islandi meistriks kroonitud Drungilas tuli Tartusse tagasi, et jätkata lõpetamata jäänud üle-eelmist hooaega Paf Eesti – Läti korvpalliliigas. Siis olid tema keskmised mängunäitajad 16,4 punkti ja 9,6 lauapalli.

«Kõik kolm on väga head korvpallurid, mulle meeldib nendega koos mängida,» lausus Rosenthal.

Noore kaardiväe arengupotentsiaal

Tartu Ülikool Maks & Mooritsa noor kaardivägi töötab eesmärgiga taastada Taaralinna positsioon Maarjamaa korvpallis. Rosenthal (192 cm) ja Robin Kivi (196 cm) on sündinud 1999. aastal, Hendrik Eelmäe (200 cm), Oliver Suurorg (194 cm) ja Patrik Saal (207 cm) aasta hiljem. Tänases karikasarja kohtumises viskasid kõik viis kahekohalise arvu punkte. Nende eakaaslased koosseisus on Joonas Anton Jürgenstein (190 cm) ja Patrik Peemot (189 cm). Paf Eesti – Läti korvpalliliigas on registreeritud ka Erki Urvik (s 2002, 203 cm), Kaspar Sepp (s 2003, 200 cm) ja Aleksander Tassa (s 2004, 195 cm).

«Meeskonnas on palju noori korvpallureid. Meie trumbid on kiirus ja agressiivne kaitse. Tänu agressiivsele kaitsele saame kiiresti joosta rünnakule ja visata lihtsaid korve,» rääkis Rosenthal.

Möödunud kahel hooajal Pärnu Sadamas pallinud Rosenthal naasis kodulinna suure sooviga aidata Tartu Ülikool Maks & Mooritsat, et koos taas edulainele tõustaks: «Eelmisel hooajal tegi tuju kehvaks, kui tartlased kaotasid. Teadsin, et uueks hooajaks tugevdatakse meeskonda. Tahtsin minna Tartusse tagasi ja näidata, et meeskond pole meistriliigas kuues või seitsmes. Arvan, et Tartu-sugusel meeskonnal on koht medalimängudel.»

Eesti koondisel seisavad järgmise aasta septembris ees heitlused Euroopa meistrivõistluste finaalturniiril. Mis mõtteid riigi esindustosinasse pürgimine Rosenthalis tekitab?

«Selle heaks tuleb kõvasti töötada,» ütles Eesti koondises tuleristsed saanud Rosenthal. «Pean tõestama, et olen Eesti koondisele vajalik. Nii kui võimalus avaneb, tuleb seda ka kasutada. Mitte et sind kutsutakse koondisesse, plaksutad käsi ja arvad – nüüd on kõik hästi, saad siin kohe mängida.»

Tartu Ülikool Maks & Mooritsa vastane Superkarika veerandfinaalis selgub paaris Pärnu Sadam – Tartu Ülikool/Eviko, avamängu võitsid suvepealinlased 106:65.